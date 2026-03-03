Trump anuncia fim de atividades comerciais com a Espanha

Trump discursou durante encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro da Alemanha nesta terça-feira (3). ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (3) que os Estados Unidos devem encerrar as atividades de comércio com a Espanha. A decisão ocorreu após o país europeu se recusar a ceder suas bases aos militares norte-americanos para missões ligadas aos ataques ao Irã.

O republicano também afirmou que "a Espanha tem sido terrível", acrescentando que deve "cortar todas as relações" com o país. A declaração ocorreu durante encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz.

— Vamos cortar todo o comércio com a Espanha. Não queremos nada — afirmou o presidente.

Conflito no Oriente Médio

Em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã no início da manhã de sábado (28). A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã.

O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.