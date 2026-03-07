Trump anuncia coalizão internacional contra cartéis no Hemisfério Ocidental

O presidente americano, Donald Trump, assina o documento “Compromisso de combate à atividade criminosa dos cartéis” durante a Cúpula “Escudo das Américas”. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou neste sábado (7) a criação de uma coalizão com 17 países destinada a combater e destruir cartéis e organizações terroristas que atuam no Hemisfério Ocidental. A proclamação, assinada por Trump e publicada no site da Casa Branca, afirma que sua administração classificou vários cartéis e gangues transnacionais como organizações terroristas e está destinando grandes recursos para combatê-los.

Segundo o documento, esses grupos controlam territórios, influenciam sistemas políticos e judiciais, possuem armamento e utilizam violência e terrorismo para alcançar seus objetivos. O anúncio da coalizão ocorre na esteira da Cúpula do Escudo das Américas, realizada na Flórida.

De acordo com Trump, cartéis e organizações criminosas estrangeiras no Hemisfério Ocidental devem ser desmantelados na maior extensão possível. Ele afirmou que os Estados Unidos e seus aliados precisam coordenar esforços para privar essas organizações de qualquer controle territorial e minar seu acesso a financiamento e a outros recursos necessários para conduzir suas campanhas de violência.

Em meio a declarações sobre combate ao crime organizado, o presidente americano chegou a mencionar o emprego de mísseis.

— Querem que usemos um míssil? Eles são extremamente precisos. Piu! Mandamos direto para a sala de estar e acabou o membro do cartel — advertiu.