Trump ameaça resposta "com força nunca vista" se Irã retaliar com novos ataques

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Donald Trump elevou o tom contra o Irã e ameaçou resposta militar "com força nunca vista antes". AARON SCHWARTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã poderá ser alvo de uma resposta militar "com uma força nunca vista antes" caso avance com a promessa de realizar ataques mais intensos.

A declaração foi publicada na madrugada deste domingo (1º) na rede social Truth Social.

Na mensagem, Trump reagiu a sinais de que Teerã estaria disposto a elevar o nível de confrontos nas próximas horas, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio.

"O Irã acaba de declarar que vai atacar com muita força hoje, mais forte do que jamais atacou antes. É melhor que não façam isso, porque, se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca vista antes! Obrigado pela atenção!", escreveu o presidente americano.

Mensagem foi postada na madrugada deste domingo. Reprodução / truthsocial

Ofensiva contra o Irã

A ameaça ocorre após a morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, em um ataque coordenado pelos Estados Unidos e por Israel no sábado (28). Inicialmente, Trump havia divulgado a morte do aiatolá, informação que chegou a ser negada por autoridades iranianas antes da confirmação pela imprensa estatal.

Segundo veículos oficiais iranianos, também morreram a filha, o genro e a neta de Khamenei. De acordo com a emissora israelense Canal 12, a operação conjunta envolveu o lançamento de cerca de 30 bombas contra instalações utilizadas pelo líder supremo. O balanço mais recente indica ao menos 201 mortos e cerca de 747 feridos.

Entre as vítimas estariam integrantes do governo da república islâmica, incluindo o ministro da Defesa.

Transição de poder

Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, morreu após ofensiva atribuída a Estados Unidos e Israel. KHAMENEI.IR / AFP

Em meio ao cenário de crise, autoridades iranianas anunciaram a formação de um comando provisório para conduzir a transição após a morte de Khamenei. A informação foi divulgada pela mídia estatal.

Segundo os veículos oficiais, a liderança interina será exercida de forma conjunta pelo presidente Masoud Pezeshkian, pelo chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni-Ejei, e por um jurista do Conselho dos Guardiões.