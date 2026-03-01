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Escalada no Oriente Médio
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Trump ameaça resposta "com força nunca vista" se Irã retaliar com novos ataques

Ataques atribuídos a EUA e Israel deixaram ao menos 201 mortos; país anuncia comando provisório

Murilo Rodrigues

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