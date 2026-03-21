Trump ameaça recorrer a agentes do ICE para segurança nos aeroportos

O presidente Donald Trump ameaçou usar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, sigla em inglês) nos aeroportos diante da falta de pagamento aos agentes de segurança por causa de um bloqueio orçamentário parcial no Congresso.

A suspensão dos recursos provocou filas mais longas do que o habitual nos controles de segurança dos aeroportos, onde os funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA, na sigla em inglês) trabalham sem receber salário desde meados de fevereiro.

Trump escreveu em sua rede Truth Social que, se os democratas não chegarem imediatamente a um acordo para liberar os recursos e pagar os funcionários, recorrerá ao ICE.

"Vou transferir nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE para os aeroportos, onde cuidarão da segurança como ninguém jamais viu", afirmou o mandatário.

Pouco depois, acrescentou: "Estou querendo enviar o ICE na segunda-feira, e já falei: estejam prontos".

Os democratas no Congresso se opõem a qualquer novo financiamento para o Departamento de Segurança Interna (DHS) até que sejam implementadas mudanças na forma como o ICE realiza operações de captura de imigrantes, depois que surgiram nas redes sociais vários vídeos de confrontos violentos.

Os democratas exigiram patrulhamento reduzido, a proibição do uso de máscaras pelos agentes do ICE e a obrigatoriedade de que os agentes obtenham um mandado judicial antes de entrar em propriedade privada.

- Musk oferece pagar salários -

A primeira publicação de Trump ocorreu poucas horas depois de o bilionário Elon Musk se oferecer para pagar os salários do pessoal de segurança aeroportuária.

"Gostaria de me oferecer para pagar os salários do pessoal da TSA durante este impasse orçamentário que está afetando negativamente a vida de tantos americanos em aeroportos de todo o país", escreveu Musk em sua rede social X.

Desde 14 de fevereiro, os recursos para o DHS estão congelados devido à disputa entre democratas e republicanos no Congresso sobre as práticas do ICE. O DHS é responsável pelos postos de segurança nos aeroportos.

Devido a esse fechamento parcial, milhares de funcionários federais do DHS estão em licença sem remuneração, enquanto muitos outros, cujas funções são consideradas essenciais, continuam trabalhando. Em ambos os casos, não recebem salários.

Os cerca de 65 mil funcionários da TSA não recebem seus salários completos desde 13 de março.

Segundo várias estimativas, o salário anual desses agentes varia entre 50.000 e 60.000 dólares, o que representa um orçamento de cerca de 2,5 bilhões a 3,5 bilhões de dólares por ano.

- Ausências e filas de horas -

Embora o ICE faça parte do Departamento de Segurança Interna, conseguiu manter suas operações com os recursos aprovados pelo Congresso no ano passado. Mas o quadro da TSA mostra sinais de esgotamento.

Mais de 300 funcionários pediram demissão desde 14 de fevereiro, de acordo com o DHS. Segundo a imprensa americana, as ausências não programadas mais que dobraram.

Alguns agentes optaram por assumir um segundo emprego ou depender de doações, segundo membros dos sindicatos. Vários aeroportos importantes estão arrecadando cartões-presente e abastecendo despensas de alimentos para o pessoal da TSA.

Aeroportos em várias cidades pediram aos passageiros que cheguem mais cedo do que o habitual devido às longas filas nos controles de segurança.

"Numerosos funcionários me informaram que suas contas bancárias estão zeradas ou no negativo", disse ao USA Today Johnny Jones, representante sindical dos funcionários públicos (AFGE) em Dallas.

Após o assassinato de dois cidadãos americanos que protestavam contra as agressivas operações do ICE em Minneapolis em janeiro, Trump demitiu Kristi Noem do cargo de secretária de Segurança Interna.