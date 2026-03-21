Trump ameaça recorrer a agentes do ICE para controle de segurança nos aeroportos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (21) utilizar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) nos aeroportos diante da falta de pagamento aos agentes de segurança por um bloqueio orçamentário parcial.

A suspensão dos recursos provocou filas mais longas do que o habitual nos controles de segurança dos aeroportos, onde os funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA) trabalham sem receber salário desde meados de fevereiro.

Trump escreveu em sua rede Truth Social que, se os democratas não concordarem imediatamente em liberar os recursos para pagar os agentes da TSA, ele recorrerá ao ICE.

"Vou transferir nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE para os aeroportos, onde eles ficarão encarregados da segurança como ninguém jamais viu", declarou o republicano.

Desde 14 de fevereiro, os recursos para o Departamento de Segurança Interna (DHS) estão congelados devido à disputa entre democratas e republicanos no Congresso sobre as práticas do ICE. O DHS é responsável pelos postos de segurança nos aeroportos.

Devido a esse fechamento parcial, milhares de funcionários federais do DHS estão em desemprego técnico, enquanto muitos outros, cujas funções são consideradas essenciais, continuam trabalhando. Em ambos os casos, não são pagos.

Os cerca de 65 mil funcionários da TSA não recebem seu salário completo desde 13 de março.