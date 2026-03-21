Trump ameaça colocar agentes do ICE em aeroportos após projeto de orçamento ser vetado: "Aguardo ansiosamente"

Trump escreveu ameaças em suas redes sociais. Jim WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que enviará agentes de imigração para monitorar aeroportos do país caso senadores democratas não aprovem o projeto de orçamento do Departamento de Segurança Interna, responsável pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, em inglês). A declaração foi publicada neste sábado (21) na plataforma Truth Social.

"Se os democratas da esquerda radical não assinarem imediatamente um acordo (...), transferirei nossos brilhantes e patriotas agentes do ICE para os aeroportos, onde eles farão a segurança como nunca se viu antes", escreveu Trump.

O norte-americano ainda afirmou que, caso a aprovação não ocorra neste fim de semana, agentes do ICE já serão enviados na segunda-feira (23).

A declaração de Trump veio diante da falta de pagamento aos agentes de segurança pelo bloqueio orçamentário parcial aprovado na última sexta-feira (20). O impasse ocorre porque os políticos exigem mudanças nas práticas do ICE, após a onda de protestos.

Para os democratas, é imprescindível que os agentes do Serviço obtenham um mandado judicial antes de entrar à força em residências e que usem informações de identificação em seus uniformes.

A suspensão dos recursos provocou filas mais longas do que o habitual nos controles de segurança dos aeroportos, onde os funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA) trabalham sem receber salário desde meados de fevereiro.