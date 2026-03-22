Trump ameaça atacar usinas elétricas do Irã, se país não abrir Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado, 21, em postagem na rede Truth Social, atacar e destruir as usinas elétricas do Irã, começando pela maior, caso o país se recuse a abrir completamente e sem ameaças o Estreito de Ormuz dentro de 48 horas.

Minutos antes, Trump havia afirmado ter varrido "o Irã do mapa", além de criticar o analista David Sanger, do The New York Times (NYT), a quem chamou de "medíocre" por dizer que ele não teria atingido os próprios objetivos.

Trump declarou ter alcançado as metas semanas antes do previsto e pontuou que "a liderança iraniana se foi", assim como a marinha e a força aérea estão "mortas". "Eles não tem absolutamente nenhuma defesa e querem um acordo. Eu não", disse.

Ele também seguiu atacando o jornal, chamando a cobertura do NYT de "incompetente", afirmando que o veículo sempre erra.