Trump afirma que vai adiar ataques contra usinas de energia do Irã após conversas "produtivas"

Donald Trump está no centro do conflito no Oriente Médio. Jim WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu adiar por cinco dias ataques contra usinas de energia do Irã após conversas "muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio".

A declaração foi feita por meio de uma publicação na sua rede social, Truth Social, nesta segunda-feira (23).

"Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos e o Irã tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio. Com base no teor e no tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana, instruí o Departamento de Guerra a adiar todos e quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento", escreveu Trump.

Após a afirmação de Trump, o preço do petróleo despencou, chegando a ficar abaixo dos US$ 100. Acompanhe o preço do petróleo

Irã nega conversas em andamento

Depois da afirmação de Trump, imprensa iraniana afirmou, nesta segunda-feira (23), que não há negociações entre Teerã e Washington.

"Não há conversações entre Teerã e Washington", afirmou a agência de notícias Mehr, que citou o Ministério das Relações Exteriores do Irã.

Segundo a agência, as declarações de Trump são parte de uma tentativa "de reduzir os preços da energia".

Depois disso, Trump concedeu uma entrevista para a apresentadora Maria Bartiromo, na Fox Business. Ele voltou a afirmar que um acordo com o Irã pode ser fechado "em cinco dias ou menos" e que o país persa "deseja muito chegar a um acordo".

Perguntado sobre relatos da mídia iraniana de que os diálogos entre os países não aconteceram, Trump respondeu que "é difícil conseguir informações lá, pois estamos bombardeando boa parte da estrutura deles".

Troca de ameaças

As ameaças começaram no sábado (21), após Donald Trump afirmar, em postagem na rede Truth Social, que iria destruir as usinas elétricas do Irã, começando pela maior, caso o país se recuse a abrir o Estreito de Ormuz dentro de 48 horas. O prazo terminaria nesta segunda-feira (23).

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Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã disse que o Estreito de Ormuz seria completamente fechado se os Estados Unidos atacassem as usinas elétricas do país.