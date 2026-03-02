Trump projeta "quatro ou cinco semanas" de conflito com Irã, mas diz que pode durar "muito mais"

Trump discursou durante cerimônia para a concessão de medalhas a veteranos. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os conflitos com o Irã estão atingindo seus objetivos antes do previsto, mas também alertou que a guerra pode durar "muito mais" do que ele esperava.

Em sua primeira fala pública sobre o conflito nesta segunda-feira (2), Trump afirmou que as metas estão "muito à frente das nossas projeções".

— Desde o início, projetamos quatro ou cinco semanas, mas temos capacidade para ir muito mais longe. E iremos — discursou Trump, durante cerimônia para a concessão de medalhas a veteranos.

No domingo (1º), o Pentágono anunciou que três militares norte-americanos foram mortos e cinco ficaram gravemente feridos durante contra-ataque. O Comando Central das Forças Armadas dos EUA informou que um dos militares feridos não resistiu e morreu nesta segunda-feira.

Trump ainda afirmou que seu objetivo é interromper as "ambições nucleares" do país do Oriente Médio e o financiamento do governo do Irã a grupos terroristas. Ele indicou não estar disposto a dialogar com Teerã após acordos não terem sido cumpridos integralmente.

— Achamos que tínhamos um acordo, aí eles deram para trás. De novo, achamos que tínhamos fechado um acordo, e eles novamente deram para trás. Uma hora falamos chega — exclamou o presidente americano.

Conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos

Os ataques ao Irã por parte dos Estados Unidos e de Israel começaram no sábado (28), com bombardeios em Teerã, capital iraniana.

Em retaliação, o Irã disparou contra instalações militares dos Estados Unidos em países árabes do Golfo, e explosões foram ouvidas em Jerusalém.

Segundo Donald Trump, 48 líderes iranianos teriam morrido na ofensiva, entre eles o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã.

Os ataques continuam de todos os lados. Na noite de domingo (1º), 31 pessoas morreram em um bombardeio israelense em Beirute, capital do Líbano.

Segundo autoridades israelenses, a ofensiva foi uma resposta ao Hezbollah, que teria disparado contra o norte de Israel em retaliação à morte do líder supremo do Irã.

Já o Irã atingiu uma base aérea britânica no Chipre, também na noite de domingo. De acordo com autoridades cipriotas, o impacto provocou apenas danos materiais de pequena proporção e não houve registro de feridos.

Pelo menos 555 pessoas morreram no Irã em consequência da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel, afirmou nesta segunda-feira (2) o Crescente Vermelho — equivalente à Cruz Vermelha — do país.

Nesta segunda, Trump falou em público sobre o conflito pela primeira vez. Segundo ele, os bombardeios estão atingindo seus objetivos antes do previsto, mas alertou que a guerra pode durar "muito mais" do que ele esperava.

— Desde o início, projetamos quatro ou cinco semanas, mas temos capacidade para ir muito mais longe. E iremos — discursou Trump, durante cerimônia para a concessão de medalhas a veteranos das guerras do Vietnã e do Afeganistão, na Casa Branca.







