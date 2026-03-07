"Irã será atingido com muita força": Trump ameaça incluir novos alvos em escalada do conflito

Aeroporto Internacional de Mehrabad, na capital iraniana, sofreu com um grande incêndio após ataques de Israel. ATTA KENARE / AFP

O presidente Donald Trump sugeriu neste sábado (7) que os Estados Unidos atacariam o Irã "com muita força" e ameaçou ampliar os ataques para incluir novos alvos. "Hoje o Irã será atingido com muita força!", publicou o republicano na plataforma Truth Social.

"Sob séria consideração para a destruição completa e morte certa, por causa do mau comportamento do Irã, estão áreas e grupos de pessoas que não eram considerados como alvos até este momento", seguiu ameaçando.

Estados Unidos e Israel iniciaram os ataques contra o Irã em 28 de fevereiro e, desde então, Teerã respondeu com ataques de mísseis e drones contra Israel e contra interesses americanos em países da região, principalmente no Golfo.

"O Irã não é mais o 'valentão do Oriente Médio', e sim, 'o perdedor do Oriente Médio' e continuará sendo por muitas décadas até que se renda ou, mais provavelmente, entre em colapso completo!", completou o presidente dos Estados Unidos.

Irã diz que não irá se render

O comunicado de Trump ocorre em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. Ele escreveu a mensagem algumas horas após o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmar que o país nunca se renderia a Israel e aos Estados Unidos.

Pezeshkian, em um discurso exibido pela televisão estatal, pediu desculpas aos Estados vizinhos do Golfo pelas represálias do Irã e acrescentou que Teerã não atacaria mais estas nações, exceto em caso de ataques procedentes de seus territórios.

Ataques israelenses em Teerã e no Líbano

Na sexta-feira (6), o país foi atingido por uma nova onda de ataques de Israel "em grande escala" contra alvos em Teerã. Meios de comunicação estatais iranianos noticiaram uma explosão na zona oeste da cidade.

O anúncio da nova ofensiva ocorreu logo após o exército dizer que havia detectado outra salva de mísseis iranianos dirigida contra Israel. Um dos alvos atingidos por caças israelenses foi o Aeroporto Internacional de Mehrabad, na capital iraniana, que sofreu um grande incêndio.

Israel bombardeou simultaneamente vários alvos do Hezbollah no sul e leste do Líbano. O partido-milícia pró-iraniano afirmou que impediu uma tentativa israelense de incursão nas imediações da fronteira síria.

"As incursões realizadas pelo inimigo israelense contra a cidade de Nabi Chit e as localidades vizinhas do distrito de Baalbek causaram um total de 41 mortos e 40 feridos", afirma nota do Ministério da Saúde do Líbano.

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Míssil iraniano interceptado em Dubai

Nos Emirados Árabes Unidos, o aeroporto de Dubai, o de maior tráfego internacional do mundo, anunciou neste sábado a retomada parcial de suas operações, após uma breve suspensão devido a uma operação de interceptação de projéteis iranianos.

Uma testemunha disse que um projétil havia sido interceptado sobre o aeroporto, onde uma grande explosão foi ouvida e se observou uma nuvem de fumaça. O Ministério da Defesa do país afirmou que o Irã lançou 15 mísseis e 119 drones contra o seu território neste sábado.

Explosões em Jerusalém