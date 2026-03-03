Trump afirma que Irã deseja reatar negociações, mas rejeita proposta: "É tarde demais"

Em sua primeira fala pública, na segunda-feira, o presidente americano disse que o conflito pode durar mais que esperava. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em suas redes sociais nesta terça-feira (3) que o Irã quer voltar a negociar um acordo nuclear, porém, segundo ele, "é tarde demais".

"A defesa aérea, a Força Aérea, a Marinha e a liderança deles acabaram. Eles querem conversar. Eu disse: Tarde demais!", escreveu Trump na rede social Truth Social.

Na segunda-feira (2), Trump, disse que os conflitos com o Irã estão atingindo seus objetivos antes do previsto, mas também alertou que a guerra pode durar "muito mais" do que ele esperava.

— Desde o início, projetamos quatro ou cinco semanas, mas temos capacidade para ir muito mais longe. E iremos — discursou Trump, durante cerimônia para a concessão de medalhas a veteranos, na segunda-feira.

Trump afirma que "é tarde demais" para negociações com Irã. Reprodução / Truth Social: @DonaldTrump

Conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos

Os ataques ao Irã por parte dos Estados Unidos e de Israel começaram no sábado (28), com bombardeios em Teerã, capital iraniana.

Em retaliação, o Irã disparou contra instalações militares dos Estados Unidos em países árabes do Golfo, e explosões foram ouvidas em Jerusalém.

Segundo Donald Trump, 48 líderes iranianos teriam morrido na ofensiva, entre eles o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã.

Os ataques continuam de todos os lados. Na noite de domingo (1º), 31 pessoas morreram em um bombardeio israelense em Beirute, capital do Líbano.

Segundo autoridades israelenses, a ofensiva foi uma resposta ao Hezbollah, que teria disparado contra o norte de Israel em retaliação à morte do líder supremo do Irã.