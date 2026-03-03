Mundo

Guerra no Oriente Médio
Notícia

Trump afirma que Irã deseja reatar negociações, mas rejeita proposta: "É tarde demais"

Guerra se iniciou no sábado, quando bombardeios em Teerã mataram o líder supremo Ali Khamenei

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS