Trump afirma que EUA 'não precisam' da ajuda de ninguém para reabrir o Estreito de Ormuz

Os Estados Unidos "não precisam da ajuda" de ninguém para reabrir militarmente o Estreito de Ormuz, afirmou o presidente Donald Trump nesta terça-feira (17) em uma mensagem na plataforma Truth Social, criticando seus aliados da Otan.

"A maioria dos nossos 'aliados' da Otan nos informou que não quer se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista no Irã", declarou o presidente.

"Dado o sucesso militar que obtivemos, não 'precisamos' nem queremos mais a ajuda dos países da Otan: NUNCA PRECISAMOS DELA!", acrescentou Trump.