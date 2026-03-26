Trump adia para 6 de abril sua ameaça de destruir infraestrutura elétrica do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (26) que adiou para 6 de abril sua ameaça de destruir a infraestrutura elétrica do Irã, a pedido de Teerã, e indicou que as negociações vão "muito bem".

"De acordo com o pedido do governo iraniano (...) esta declaração serve para anunciar que suspendo o período de destruição de usinas de energia por 10 dias, até segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 20h00 [21h00 de Brasília]", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

"As conversas continuam e, apesar das declarações equivocadas dos meios de comunicação de notícias falsas e de outros, vão muito bem."

No sábado, o presidente havia dado inicialmente 48 horas ao Irã para reabrir o Estreito de Ormuz, sob a ameaça de destruir as usinas elétricas do país. Na segunda-feira, em uma reviravolta inesperada, anunciou que ambos os países haviam iniciado negociações "muito boas e frutíferas", razão pela qual concedeu um novo prazo, de cinco dias, que vencia nesta sexta-feira.