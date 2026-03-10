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Troca de ameaças e mercado de petróleo instável: terça-feira tem mensagens contraditórias na guerra do Irã

Líderes persas indicam disposição para escalar confronto e entorno de Trump não repete discurso de ação perto do fim

Felipe Kroth

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AFP

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