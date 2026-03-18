Tribunal francês ordena novas investigações no caso contra chileno Zepeda por assassinato

A Justiça francesa aceitou, nesta quarta-feira (18), uma das quatro solicitações de novas investigações apresentadas pela defesa do chileno Nicolás Zepeda, julgado pela terceira vez pelo assassinato, em 2016, de sua ex-namorada japonesa Narumi Kurosaki.

Zepeda foi condenado em apelação, em 2023, a 28 anos de prisão por homicídio premeditado neste caso de grande repercussão sem corpo, mas a Corte de Cassação francesa ordenou a repetição do julgamento por considerar que houve irregularidades.

O novo julgamento começou na terça-feira em Lyon, no leste da França, com o pedido dos advogados de defesa para a realização de novas diligências. Entre elas, estavam solicitações de dados ao Facebook sobre o uso da conta de Kurosaki após seu desaparecimento e o depoimento de uma testemunha.

O presidente do tribunal, Éric Chalbos, aceitou apenas a análise de vestígios de DNA encontrados em uma almofada do quarto da vítima, que não correspondem a Zepeda nem a Kurosaki. Ele determinou a verificação desses dados em um banco nacional de perfis genéticos.

A defesa considera essa prova "crucial", enquanto os advogados da família classificaram os pedidos como "cortina de fumaça".

O tribunal deve decidir até 26 de março se Zepeda matou Kurosaki em dezembro de 2016 e ocultou o corpo.