Tribunal do Vaticano ordena novo julgamento de cardeal acusado de fraude

Um tribunal de apelação do Vaticano ordenou, nesta terça-feira (17), um novo julgamento contra um cardeal condenado por desvio de verbas, mas informou que a sentença continuará em vigor enquanto o novo processo não for organizado.

O tribunal de apelação "ordena a abertura de um novo processo" no caso do cardeal italiano Angelo Becciu, condenado por crimes financeiros em 2023, segundo uma cópia da decisão à qual a AFP teve acesso.

A corte determinou um novo julgamento devido a "erros processuais" no caso original contra Becciu, um ex-assessor do falecido papa Francisco que já exerceu grande influência no Vaticano.

Em dezembro de 2023, a Justiça do Vaticano condenou Becciu a cinco anos e meio de prisão e ao pagamento de uma multa de 8.000 euros (pouco mais de 48.000 reais).