Tel Aviv e Teerã são alvos de novos ataques em meio à guerra no Oriente Médio

Novos ataques foram registrados nesta sexta-feira, 13, em Tel Aviv, Israel, e em Teerã, no Irã.

Várias explosões foram ouvidas em Tel Aviv, onde sirenes de alerta foram acionadas, segundo jornalistas da Agence France-Presse que estavam na cidade, após as Forças de Defesa de Israel (IDF) identificarem mísseis disparados do Irã.

As explosões foram ouvidas até em Jerusalém, que fica a cerca de 70 quilômetros de Tel Aviv. Os repórteres da agência de notícias relataram ter visto nuvens de fumaça preta em dois pontos da região metropolitana.

As IDF anunciaram, em comunicado, que identificaram "mísseis disparados do Irã em direção ao território do Estado de Israel" e acrescentaram que a defesa antiaérea entrou em ação para interceptá-los.

A corporação afirmou ainda que já realizou cerca de 7,6 mil ataques no Irã e 1,1 mil no Líbano desde o início do conflito, em 28 de fevereiro.

Ataque durante evento em Teerã

Em Teerã, explosões em curtos intervalos e de intensidade incomum foram registradas durante uma manifestação pró-governo, que contava com a presença de diversas autoridades de alto escalão, como o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani.

Os ataques ocorreram na área da Praça Ferdowsi, perto da Rua Enghelab, em frente à Universidade de Teerã, epicentro dos protestos do Dia de Quds - ou Dia de Jerusalém -, que tem como objetivo demonstrar apoio à causa palestina. Pelo menos uma pessoa morreu.

Larijani classificou o ataque como "um sinal de desespero" dos Estados Unidos. "O problema com Trump é que ele não é inteligente o suficiente para perceber que a nação iraniana é uma nação madura, forte e determinada", disse. "Quanto mais pressão ele exerce sobre o povo, maior se torna a sua força de vontade."

Horas depois, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou que lançou mísseis e drones contra Israel em um ataque coordenado com o grupo Hezbollah, como parte das ações do Dia de Quds.