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Teerã, Tel Aviv, Washington e mais: os impactos do sétimo dia da guerra em diferentes pontos do mundo

Israel intensificou ataques contra o Irã, enquanto os Estados Unidos cobram "rendição incondicional" para dar fim ao conflito

Zero Hora

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AFP

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