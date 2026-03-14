Suíça nega sobrevoo ao seu território por aviões dos EUA ligados à guerra contra o Irã

O governo suíço anunciou, neste sábado (14), que recusou dois pedidos dos Estados Unidos para sobrevoar seu território por aeronaves ligadas à guerra no Oriente Médio por seu "direito à neutralidade".

Os Estados Unidos apresentaram vários pedidos de sobrevoo para aviões militares, informou o governo suíço em um comunicado.

"No total, dois pedidos relacionados com a guerra no Irã foram rejeitados, ao mesmo tempo em que um voo de manutenção e duas demandas de sobrevoo por aviões de transporte foram aprovadas", detalhou.

Os dois pedidos rejeitados se referem a sobrevoos em 15 de março de "aviões de reconhecimento".

O governo suíço destacou que "os Estados Unidos e Israel estão em guerra contra o Irã" e, portanto, "se aplica o direito de neutralidade".

Ressaltou, ainda, que "o direito à neutralidade proíbe sobrevoos efetuados com fins militares pelas partes que participam de um conflito".

Ao contrário, são autorizados "voos para fins humanitários ou médicos, inclusive o transporte de feridos, assim como sobrevoos sem relação com o conflito".

Desde 1815, a Suíça é reconhecida oficialmente como um país neutro pela comunidade internacional.