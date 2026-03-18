Suécia prepara lei para obrigar supermercados e farmácias a aceitarem pagamentos em dinheiro

A Suécia apresentou, nesta quarta-feira (18), um projeto de lei que obrigará supermercados e farmácias a aceitar pagamentos em dinheiro, uma prática cada vez menos comum no país.

Muitos suecos há anos não tocam em notas, pois pouquíssimos estabelecimentos aceitam dinheiro em espécie e praticamente todos os pagamentos são realizados com cartão ou por meio de serviços online.

A maioria das agências bancárias já não aceita depósitos, nem saques de dinheiro, e por isso os clientes acabam por recorrer aos serviços online.

No entanto, no início de março, o Banco Central sueco recomendou que as famílias guardassem 1.000 coroas suecas (cerca de 558 reais) em dinheiro por adulto para cobrir uma semana de compras de produtos de primeira necessidade.

Além disso, instou os suecos a garantirem vários meios de pagamento, incluindo dinheiro em espécie, cartões de crédito e serviços de pagamento online pelo celular, "em caso de interrupções temporárias, crises ou, na pior das hipóteses, guerra".

O projeto, apresentado nesta quarta-feira, exigiria também que os bancos permitissem que seus clientes depositassem dinheiro em espécie e que lojas e empresas tivessem acesso a serviços para depositar o dinheiro arrecadado diariamente.

Segundo estatísticas oficiais, a quantidade de dinheiro em circulação na Suécia foi reduzida em quase a metade desde 2008.

"A digitalização da sociedade aconteceu muito rapidamente e criou muitas oportunidades, mas também trouxe consigo certos riscos", afirmou o ministro da Administração Pública, Erik Slottner.

"Um dos principais riscos é que a exclusão digital se torne generalizada, especialmente entre os idosos", acrescentou o ministro.

Segundo ele, é "importante reforçar nosso nível de preocupação", exigir aos supermercados e as farmácias que aceitem pagamentos em dinheiro.