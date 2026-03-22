Sudão: ataque a hospital mata ao menos 64 pessoas

Pelo menos 64 pessoas foram mortas, incluindo 13 crianças, em um ataque a um hospital na região oeste de Darfur, no Sudão, na semana passada, informou o presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus.

O ataque ao Hospital de Ensino Al Daein, em Darfur Oriental, na sexta-feira, 20, também feriu pelo menos 89 pessoas e tornou o hospital não funcional, acrescentou o chefe da OMS em publicação no X.

O incidente ocorre em meio ao caos vivido pelo Sudão desde abril de 2023, quando uma luta pelo poder entre o Exército e o grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF) evoluiu para uma guerra por todo o país.