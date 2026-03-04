Submarino dos EUA afunda navio de guerra iraniano na costa do Sri Lanka; veja vídeo

Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano na costa do Sri Lanka, no oceano Índico, informou o Pentágono nesta quarta-feira (4). Este é o quinto dia da guerra no Oriente Médio que continua se expandindo.

As autoridades do Sri Lanka informaram ter recuperado os corpos de 87 marinheiros iranianos.

Após incendiar a região com ataques contra Israel e posições americanas no Golfo, o Irã atacou, nesta quarta-feira, grupos opositores no Curdistão iraquiano e lançou um míssil interceptado pela Otan quando ameaçava a Turquia.

Os ataques às monarquias petrolíferas do Golfo e a situação no estratégico Estreito de Ormuz, que Teerã afirma controlar, fizeram disparar os preços dos hidrocarbonetos.

"Guerra injusta"

O Iraque também foi envolvido na crise: o Irã atacou na vizinha região do Curdistão iraquiano grupos de oposição curdos armados e hostis à república islâmica. Um combatente morreu, segundo um porta-voz do Partido da Liberdade do Curdistão (PAK).

A principal autoridade xiita do Iraque, o aiatolá Ali Sistani, nascido no Irã, denunciou uma "guerra injusta" travada contra o país e pediu que todos os Estados "empreguem todos os esforços para pôr fim a ela".

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As defesas da Otan também foram ativadas para interceptar um míssil disparado do Irã que ameaçava a Turquia. Um alto funcionário turco afirmou, no entanto, que o alvo provavelmente era uma base militar no Chipre, já atingida por um ataque iraniano no início da semana.