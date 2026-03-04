Submarino americano afundou navio de guerra iraniano no oceano Índico

Um submarino dos Estados Unidos afundou um navio de guerra iraniano no oceano Índico, afirmou nesta quarta-feira (4) o secretário de Defesa, Pete Hegseth.

"Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que achava estar seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo", declarou o chefe do Pentágono à imprensa.

Cerca de 150 pessoas estão desaparecidas e várias morreram depois que um navio de guerra iraniano afundou nesta quarta-feira em frente à costa do Sri Lanka, informaram autoridades deste país.