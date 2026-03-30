Starmer repete que guerra no Irã não é dos britânicos e fala em coalizão para reduzir escalada

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que o país não será "arrastado para dentro do conflito" do Irã.

"É muito importante que eu reitere a minha posição e a posição deste governo, porque esta não é a nossa guerra e não vamos ser arrastados para ela", disse o primeiro-ministro do Reino Unido em evento de lançamento de campanha para eleições locais nesta segunda-feira, 30, enquanto pediu o fim do conflito.

"Estamos enfrentando uma guerra em duas frentes: a guerra na Ucrânia, que já dura quatro anos e alguns meses e agora a guerra no Irã, que sei que está causando enorme preocupação", disse em discurso.

Em reunião com líderes dos setores de transporte marítimo, energia e seguros, Sir Keir afirmou que a guerra com o Irã "não é a nossa guerra", o primeiro-ministro anunciou que o Reino Unido está trabalhando com uma coalizão de 35 países de todo o mundo para reduzir a tensão, segundo o The Telegraph.

"É evidente que o mais importante que podemos fazer é reduzir a escalada da situação e pôr fim ao conflito", afirmou, segundo o Telegraph. Starmer afirmou que o Reino Unido está trabalhando em um "plano viável" para reabrir o Estreito de Ormuz, inclusive em "nível militar".