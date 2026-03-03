Starmer envia navio de guerra ao Mediterrâneo após ataques do Irã no Chipre e críticas de Trump

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou nesta terça-feira, 3, que o Reino Unido está enviando um navio de guerra e helicópteros para Chipre depois que um drone atingiu uma base britânica na ilha do Mediterrâneo oriental.

Starmer disse ter informado o presidente do Chipre que o Reino Unido está enviando helicópteros com capacidade antidrone e o destróier de defesa aérea HMS Dragon para a região.

O anúncio ocorre após um drone de fabricação iraniana ter atingido a base da RAF Akrotiri no fim de semana, causando danos leves e sem feridos.

Nesta terça, autoridades de Chipre afirmaram que a França também enviará um navio de guerra à ilha para reforçar as defesas antidrone da ilha.

Além disso, Paris enviará sistemas adicionais de defesa antidrone e antimísseis terrestres, com chegada prevista para "o mais rápido possível", segundo autoridades.

Na segunda-feira, 2, o presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, relatou que um drone iraniano atacou uma base militar britânica na ilha.

Críticas feitas por Trump ao premiê Starmer

Ainda nesta terça, Trump voltou a criticar a demora do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, para autorizar o uso de bases militares britânicas em ataques dos EUA.

O presidente americano ainda afirmou que Starmer "não tem cooperado". "Deveria ter ajudado. Nunca esperei isso do Reino Unido", disse.

Segundo Trump, a relação historicamente privilegiada entre o Reino Unido e os Estados Unidos "não é mais como antes", disse ele ao jornal britânico The Sun nesta terça-feira.

"Era a relação mais sólida de todas. E agora temos relações muito fortes com outros países da Europa", declarou o presidente americano, elogiando especialmente França e Alemanha, além da Otan.