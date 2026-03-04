Starmer diz que Reino Unido reforçará defesa contra ameaças do Irã, mas não entrará em guerra

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta quarta-feira (4) que o governo britânico está adotando medidas para reduzir ameaças relacionadas ao Irã e reforçar a defesa no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que evita envolver diretamente o país na guerra em curso sem base legal clara.

Durante sessão de perguntas ao primeiro-ministro no Parlamento britânico, Starmer disse que Londres tem coordenado ações com os Estados Unidos e outros aliados para reforçar a segurança regional, em meio ao conflito entre EUA e Irã. "Estamos mantendo contato próximo com os Estados Unidos sobre o pré-posicionamento de forças e equipamentos", afirmou, citando o envio antecipado de sistemas de radar, defesa aérea terrestre, equipamentos contra drones e caças F-35.

Segundo o premiê, "desde a manhã de sábado, vários F-35 e Typhoons estão em operação não apenas no Oriente Médio, mas também em toda a região de Chipre", como parte do esforço para reforçar a proteção de aliados e de cidadãos britânicos. Helicópteros com capacidade antidrones também devem ser enviados à ilha ainda nesta semana, enquanto o destróier HMS Dragon será deslocado para o Mediterrâneo.

Ao responder à líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, que pressionou o governo a permitir que a Força Aérea Real (RAF) ataque posições iranianas, Starmer reiterou que não pretende envolver o país diretamente no conflito sem garantias jurídicas e estratégicas.

"O que eu não estava preparado para fazer no sábado era que o Reino Unido entrasse em uma guerra sem que eu estivesse satisfeito de que havia uma base legal e um plano viável e bem pensado", afirmou. "Essa continua sendo a minha posição."

Starmer ressaltou que a prioridade do governo é proteger os cidadãos do Reino Unido. Ele acrescentou que o país também está trabalhando para mitigar possíveis impactos do conflito, como desabastecimento, sobre o mercado de energia.