Sobe para 773 o número de mortos no Líbano por ataques israelenses, diz ministério

O número de mortos em decorrência dos ataques israelenses ao Líbano subiu para 773, incluindo 103 crianças, e o número de feridos chegou a 1.933 desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2 de março, informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (13).
O número de mortos divulgado pelas autoridades no dia anterior foi de 687.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, lançou nesta sexta-feira um apelo por 325 milhões de dólares (1,7 bilhão de reais) em ajuda humanitária para apoiar o Líbano na crise de deslocados causada pela guerra.
* AFP