Sobe para 22 o número de mortos em protestos no Paquistão contra ataque ao Irã

Confrontos violentos entre manifestantes e forças de segurança na cidade portuária de Karachi, no Paquistão, e no Norte do país neste domingo, 1º de março, deixaram pelo menos 22 mortos e mais de 120 feridos, enquanto manifestantes pró-Irã tentaram invadir o Consulado dos Estados Unidos, disseram as autoridades. No Norte, ativistas atacaram também escritórios da ONU e do governo paquistanês.

A violência ocorre após os EUA e Israel atacarem o Irã, matando seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

A polícia e funcionários de um hospital em Karachi disseram que pelo menos 50 pessoas ficaram feridas nos confrontos e algumas delas estavam em estado crítico.

O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, expressou seu "profundo pesar pelo martírio" de Khamenei e enviou condolências ao Irã, segundo seu gabinete. Ele declarou: "O Paquistão está ao lado da nação iraniana neste momento de luto e compartilha sua perda."

Summaiya Syed Tariq, uma cirurgiã da policia no principal hospital estatal da cidade, confirmou que seis corpos e várias pessoas feridas foram levados para a instalação. Ela disse que o número de mortos subiu para 10 depois que quatro pessoas gravemente feridas morreram.

Doze pessoas foram mortas e mais de 80 ficaram feridas em enfrentamentos com a polícia na região norte de Gilgit-Baltistan, quando milhares de manifestantes xiitas, enfurecidos com os ataques dos EUA e de Israel ao Irã, atacaram os escritórios do Grupo de Observadores Militares da ONU e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), disse o oficial de polícia local, Asghar Ali.

Porta-voz do governo, Shabir Mir, disse que todos os funcionários que trabalhavam para essas organizações estavam seguros.

Os confrontos levaram o Ministro do Interior, Mohsin Naqvi, a fazer um apelo por calma. "Após o martírio do aiatolá Khamenei, todos os cidadãos do Paquistão compartilham a tristeza do povo do Irã", disse Naqvi em comunicado.

Ele pediu, no entanto, que as pessoas que não tomem a justiça em suas próprias mãos e expressem seus protestos de forma pacífica.

Os xiitas representam cerca de 15% da população do Paquistão, de aproximadamente 250 milhões de pessoas, e constituem uma das maiores comunidades xiitas do mundo. Eles frequentemente organizam manifestações contra Israel e os EUA, embora confrontos na escala atual sejam raros. Fonte: Associated Press