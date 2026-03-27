Senado dos EUA aprova financiamento da Segurança Interna

Na madrugada desta sexta-feira, 27, o Senado dos Estados Unidos aprovou verbas do Departamento de Segurança Interna para pagar agentes da Administração de Segurança de Transportes (TSA) e da maioria das outras agências.

O texto excluiu operações de fiscalização de imigração, que estão no centro do impasse orçamentário que congestionou aeroportos, interrompeu viagens e impôs dificuldades financeiras aos trabalhadores.

Aprovado por unanimidade pelo Senado sem votação nominal, o acordo segue agora para a Câmara dos Representantes, que deverá analisá-lo.

"Podemos pelo menos reabrir boa parte do governo e, a partir daí, veremos o que acontece", disse o líder da maioria no Senado, John Thune, RS.D. "Obviamente, ainda teremos muito trabalho pela frente", acrescentou.

Com a crescente pressão para resolver o impasse de 42 dias sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna, o desfecho surgiu nas últimas horas antes de os funcionários da TSA ficarem sem salário novamente nesta sexta-feira.

O presidente Donald Trump afirmou que assinaria uma ordem para pagar imediatamente os agentes da TSA, dizendo que queria acabar rapidamente com o "caos nos aeroportos". O acordo não incluiu nenhuma das restrições exigidas pelos democratas em sua tentativa de conter a agenda de deportação em massa de Trump.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que o resultado poderia ter sido alcançado semanas atrás e prometeu que seu partido continuaria lutando para garantir que a operação de imigração "descontrolada" de Trump "não receba mais financiamento sem uma reforma séria".

O que está incluído e o que está excluído do pacote

Os senadores trabalharam durante toda a noite no acordo que financiaria grande parte do restante do departamento, incluindo a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), a Guarda Costeira e a TSA, mas sem financiamento para o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). A Alfândega foi financiada, mas a Proteção de Fronteiras não.

O pacote não impõe novos limites à fiscalização da imigração, que permaneceu praticamente inalterada pela paralisação do governo. O amplo projeto de corte de impostos do Partido Republicano, sancionado por Trump no ano passado, destinou bilhões em recursos extras ao Departamento de Segurança Interna (DHS).