Secretário de segurança do Irã contraria Trump e afirma que país não negociará com os EUA

Fumaça é vista em prédios de Teerã em 1º de março. ATTA KENARE / AFP

O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, declarou nesta segunda-feira (2) que Teerã não pretende abrir negociações com os Estados Unidos. Em uma publicação no X, Larijani negou as informações da imprensa de que as autoridades iranianas tentaram iniciar conversações com o governo Donald Trump após a onda de ataques americanos e israelenses no fim de semana.

A afirmação contradiz declarações de Trump, que havia dito mais cedo que a nova liderança iraniana demonstrava interesse em retomar o diálogo com Washington. Antes dos ataques, os países passaram por uma série de negociações sobre o programa nuclear iraniano.

Em outra postagem, no sábado (28), o secretário criticou Trump e acusou o presidente americano de ter agravado a instabilidade regional. Ele declarou que as ações dos Estados Unidos colocaram a região em situação de caos e que o Irã estaria apenas reagindo para se defender.

"Trump mergulhou a região no caos com falsas esperanças e agora está preocupado com mais baixas entre as forças americanas. Por meio de suas ações delirantes, ele transformou o seu próprio slogan 'América Primeiro' em 'Israel Primeiro' e sacrificou soldados americanos na busca de poder de Israel", escreveu.

Escalada no conflito

Os ataques ao Irã por parte dos Estados Unidos e de Israel iniciaram no sábado, com bombardeios em Teerã, capital iraniana. Em retaliação, o país persa disparou contra instalações militares dos Estados Unidos em países árabes do Golfo, e explosões foram ouvidas em Jerusalém. Segundo Donald Trump, 48 líderes iranianos teriam morrido na ofensiva, entre eles o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã.

Os ataques continuam de todos os lados. Na noite de domingo (1º), 31 pessoas morreram em um bombardeio israelense em Beirute, capital do Líbano. Segundo autoridades israelenses, a ofensiva foi uma resposta ao Hezbollah, que teria disparado contra o norte de Israel em retaliação à morte do líder supremo do Irã.

Já o Irã atingiu uma base aérea britânica no Chipre, também na noite de domingo. De acordo com autoridades cipriotas, o impacto provocou apenas danos materiais de pequena proporção e não houve registro de feridos.

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