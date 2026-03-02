Saiba o que é o Estreito de Ormuz, rota crucial para transporte global de petróleo

O Irã fechou o Estreito de Ormuz, uma das principais hidrovias para o transporte de petróleo no mundo, nesta segunda-feira, 2, após escalada em confronto contra os Estados Unidos e Israel. A Guarda Revolucionária afirmou que irá incendiar qualquer navio que tentar passar pela única saída do Golfo Pérsico para o mar aberto.

O Estreito de Ormuz, que fica entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos, conecta grandes produtores de petróleo, como os dois países já mencionados, Arábia Saudita e Iraque, ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico, e concentra cerca de 20% do fluxo global da commodity.

Neste domingo, 1º, o Ministério dos Assuntos Estrangeiros da Rússia alertou para as consequências do fechamento do Estreito de Ormuz para o mercado petrolífero mundial em meio aos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã.

"Foi relatado que a navegação foi interrompida no Estreito de Ormuz. Isso pode levar ao bloqueio de exportações de hidrocarbonetos na região e criar um desequilíbrio significativo nos mercados globais de petróleo e gás", diz a chancelaria russa em nota.

Os preços do barril de petróleo podem subir para uma faixa de US$ 80 a US$ 100 em meio aos desdobramentos das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. O Brent fechou a semana na sexta-feira, 27, perto da máxima em sete meses, a cerca de US$ 73 por barril. Analistas de Wall Street projetam o petróleo a US$ 80, mas alertam para cotações ainda mais altas caso a tensão entre EUA e Irã aumente e o conflito se prolongue.

Parte do Estreito de Ormuz foi fechado no dia 17 de fevereiro por "precauções de segurança" para a navegação, informou a agência semioficial iraniana Fars News, em meio a exercícios militares conduzidos pela Guarda Revolucionária do Irã na hidrovia.