Rússia retira pessoal da usina nuclear iraniana de Bushehr, atingida por ataque

Os russos que trabalham na usina nuclear de Bushehr, no sul do Irã, foram desalojados, anunciou nesta quarta-feira (25) o chefe do grupo Rosatom após a agência atômica iraniana informar que um ataque atingiu a instalação sem causar danos.
"Hoje, às 07h20 no horário de Moscou (01h20 em Brasília), 163 pessoas deixaram Bushehr rumo à fronteira entre o Irã e a Armênia", disse aos jornalistas Alexei Likhachev, diretor-geral da gigante russa de energia nuclear. "Deixaremos dezenas de pessoas diretamente no local", acrescentou.
