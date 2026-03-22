Rússia reivindica controle de vila fronteiriça na região ucraniana de Sumy

O Ministério da Defesa russo afirmou neste domingo (22) que suas forças assumiram o controle de Potapivka, um vilarejo próximo à fronteira russa na região de Sumy, no norte da Ucrânia.

O exército russo tenta há meses estabelecer uma "zona de segurança" na região de Sumy, conseguindo pequenos avanços pontuais do outro lado da fronteira.

A Ucrânia afirma, ao contrário, que está freando o avanço da Rússia e que Moscou tem enfrentado dificuldades para se firmar na região.

"Como resultado de ações decisivas, unidades do agrupamento de tropas do norte assumiram o controle da vila de Potapivka, na região de Sumy", declarou o Ministério da Defesa russo em um comunicado, utilizando o nome russo da aldeia.

A Ucrânia não comentou a reivindicação da Rússia, que ocupa cerca de um quinto da Ucrânia desde que lançou uma ofensiva em grande escala em 2022.

Seus avanços em fevereiro foram os mais lentos em quase dois anos, segundo uma análise da AFP a partir de dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).