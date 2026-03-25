Rússia diz ter derrubado quase 400 drones ucranianos em nova escalada aérea com Kiev

As defesas aéreas russas derrubaram 389 drones ucranianos, informou o Ministério da Defesa da Rússia nesta quarta-feira, 25, no que teria sido o maior ataque noturno relatado contra regiões russas e a Crimeia desde que as forças de Moscou invadiram a Ucrânia, há mais de quatro anos.

Os drones foram interceptados sobre 13 regiões russas e também sobre a Península da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014.

O ataque ressaltou a capacidade crescente dos drones ucranianos de longo alcance, desenvolvidos e fabricados no país.

A ofensiva ocorreu um dia depois de a Rússia ter lançado quase 1.000 drones e 34 mísseis contra áreas civis da Ucrânia em 24 horas, estendendo os bombardeios habituais da noite para o dia em um dos maiores ataques aéreos da guerra. Pelo menos seis pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas, segundo autoridades ucranianas.

A Unesco disse nesta quarta estar "profundamente alarmada" com o fato de a Rússia ter atingido, durante esse bombardeio, um sítio de Patrimônio Mundial na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia.

A escalada de ataques aéreos ocorre em meio a uma pausa nas negociações mediadas pelos EUA entre delegações de Moscou e Kiev, enquanto a atenção de Washington se volta para a guerra com o Irã e a Ucrânia se prepara para uma ofensiva de primavera do Exército russo.

O governador da região de Leningrado, Alexander Drozdenko, afirmou que 56 drones foram abatidos no local e que um incêndio começou no porto báltico de Ust-Luga em decorrência do ataque ucraniano.

Forças ucranianas também realizaram um ataque com mísseis à região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, durante a noite, danificando infraestrutura de energia, disse o governador Vyacheslav Gladkov. Segundo ele, houve interrupções no fornecimento de energia, água e aquecimento.

A onda de drones chamou atenção nos países bálticos, que ficam a noroeste da Ucrânia e relativamente próximos de possíveis alvos russos na região de Leningrado, que inclui São Petersburgo, onde drones caíram.

Autoridades de Estônia, Letônia e Lituânia, aliadas próximas da Ucrânia, disseram que os drones provavelmente não as tinham como alvo.

A imprensa estoniana informou que um drone vindo da Rússia atingiu a chaminé de uma usina na manhã de hoje, mas a produção de eletricidade não foi interrompida. A usina fica a cerca de 50 km do porto de Ust-Luga, que foi alvo da Ucrânia.

Também nesta quarta-feira, o Ministério da Defesa da Letônia disse que um drone caiu em uma região próxima à Rússia. Não houve relatos de feridos nem de danos.

Autoridades lituanas afirmaram que um drone ucraniano desviado caiu em um lago congelado perto da fronteira com Belarus na segunda-feira.

Na Moldávia, na fronteira sudoeste da Ucrânia, autoridades pediram ontem que a população economize energia elétrica nos horários de pico, depois que ataques russos à rede energética ucraniana derrubaram uma linha importante de transmissão entre a Moldávia e a Romênia. Fonte: Associated Press.