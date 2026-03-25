Rússia: chefe nuclear diz que trabalhadores estão deixando usina no Irã

O chefe da corporação estatal nuclear da Rússia (Rosatom), Alexei Likhachev, afirma que mais trabalhadores estão sendo evacuados da usina nuclear construída pela Rússia no Irã, em Bushehr, após outro ataque em seu território.

Likhachev disse na semana passada que a Rosatom tinha 480 trabalhadores na usina em Bushehr. Ele anunciou que outro grupo saiu na quarta-feira e mais serão retirados ainda esta semana.

Ele afirmou que a Rosatom reduzirá o número de trabalhadores ao mínimo até que a situação se normalize.

Likhachev relatou na noite de terça-feira outro ataque no território da usina, próximo ao reator nuclear em funcionamento, após um ataque na semana passada.

Ele disse que não houve feridos, mas observou que a situação estava se desenvolvendo de acordo com um "cenário negativo".