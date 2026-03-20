Rússia acusa EUA e Israel de expandir guerra com Irã para região do Mar Cáspio

A Rússia manifestou preocupação com a ampliação da área atingida pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel no Irã, chegando ao Mar Cáspio, e alertou para o risco de uma escalada ainda maior do conflito no Oriente Médio.

"A coalizão americano-israelense continua escalando a guerra que eles próprios iniciaram no Oriente Médio, conduzindo a situação para uma escalada ainda maior", afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, em publicação no Telegram.

A diplomata citou o bombardeio, em 18 de março, ao porto iraniano de Anzali, no Mar Cáspio, como exemplo dessa escalada. O local é um dos principais centros comerciais e logísticos da região e tem papel importante no comércio entre Rússia e Irã, incluindo o transporte de alimentos.