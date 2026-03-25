Rubio viaja à França na sexta-feira para reunião do G7 sobre Oriente Médio e Ucrânia

O Departamento de Estado dos EUA informou na noite desta terça-feira, 24, que o chefe da pasta, Marco Rubio, viajará para a França na sexta-feira, 27, para uma reunião com aliados do G7 sobre a situação no Oriente Médio e a guerra Rússia-Ucrânia.

Rubio participará de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 em Versalhes, nos arredores de Paris, "para promover interesses-chave dos Estados Unidos" e "discutir preocupações de segurança compartilhadas e oportunidades de cooperação", segundo a pasta.