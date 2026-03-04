Rubio diz que ataques a território da Turquia são inaceitáveis e promete apoio total

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que os ataques ao território soberano da Turquia são inaceitáveis e prometeu total apoio do governo americano.

A posição dos EUA foi apresentada em uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, nesta quarta-feira, 4, para discutir os recentes acontecimentos no Irã e em todo o Oriente Médio, segundo comunicado do departamento americano.

Um projétil balístico disparado do Irã foi interceptado por sistemas de defesa aérea e antimísseis da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após cruzar os espaços aéreos do Iraque e da Síria e seguir em direção à Turquia, informou nesta quarta-feira o Ministério da Defesa turco.