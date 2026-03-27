Rubio acusou Zelensky de mentir sobre as condições impostas pelos EUA para fornecer garantias de segurança

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusou nesta sexta-feira (27) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de mentir sobre as exigências de Washington por garantias de segurança.

Em uma entrevista, Zelensky afirmou que os Estados Unidos estavam pressionando a Ucrânia a ceder a região leste do Donbass à Rússia antes de concordar com quaisquer garantias de segurança pós-guerra.

"Isso é mentira", disse Rubio a repórteres em Paris, quando questionado sobre as declarações de Zelensky.

"Eu o vi dizer isso, e é lamentável que ele tenha dito, porque ele sabe que não é verdade", disse Rubio após uma reunião do G7.

"O que lhe disseram é óbvio: as garantias de segurança não entrarão em vigor até o fim da guerra", afirmou.

"Isso não estava condicionado à entrega de território", acrescentou. "Não sei por que ele diz essas coisas. Não é verdade", assegurou Rubio.

Rubio, um ex-senador linha-dura, tem sido visto como mais favorável à causa ucraniana do que outros no círculo íntimo do presidente Donald Trump.

Em uma cena que viralizou em fevereiro, Rubio estava sentado de cabeça baixa no Salão Oval enquanto Trump e o vice-presidente JD Vance repreendiam Zelensky duramente, dizendo que ele era ingrato pela ajuda americana.

Trump voltou a criticar Zelensky recentemente, dizendo que ele precisa fazer concessões e o comparou ao presidente russo, Vladimir Putin.

Rubio afirmou que os Estados Unidos estavam dispostos a redirecionar a ajuda para a Ucrânia após o ataque conjunto dos EUA e de Israel ao Irã.

"Se precisarmos de algo para os Estados Unidos e for algo americano, vamos priorizar os interesses americanos", disse ele.