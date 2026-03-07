Reunião para escolher novo líder supremo do Irã deve acontecer "nas próximas 24 horas"

A Assembleia de Especialistas, órgão encarregado de escolher o próximo líder supremo do Irã, deve se reunir nas próximas 24 horas, informou neste sábado (7) a agência iraniana de notícias Fars.
"Com a ajuda de Deus, essa sessão ocorrerá nas próximas 24 horas", declarou Hosein Mozafari, membro da assembleia, citado pela Fars. Ele pediu à população que "se abstenha de qualquer especulação e de difundir rumores sobre o assunto".
O novo líder supremo substituirá o aiatolá Ali Khamenei, morto no sábado passado em um bombardeio realizado por Estados Unidos e Israel. No dia seguinte, o Irã iniciou oficialmente o processo de transição para designar o sucessor de Khamenei, que liderava o país desde 1989. O escolhido deve ser selecionado pela Assembleia de Especialistas, composta por 88 membros.