Reservas estratégicas de petróleo de Ásia e Oceania serão desbloqueadas 'imediatamente' (AIE)

As reservas estratégicas de petróleo de Ásia e Oceania serão desbloqueadas "imediatamente" para conter a alta dos preços, e as da América e da Europa serão disponibilizadas no fim de março, informou a Agência Internacional de Energia (AIE) neste domingo (15).

Os 32 países-membros da AIE, agência sediada em Paris, decidiram por unanimidade, na última quarta-feira, liberar no mercado 400 milhões de barris de petróleo procedentes de suas reservas estratégicas.

Este é o sexto desbloqueio decidido por esta organização desde sua fundação, há 50 anos. Nunca antes tinha sido aprovada uma liberação desta envergadura para os mercados.

"Os países-membros da AIE apresentaram planos individuais de implementação. Estes planos indicam que os Estados-membros da AIE da Ásia e da Oceania colocarão à disposição estas reservas imediatamente, e que as reservas dos membros da AIE da América e da Europa serão colocadas à disposição a partir do fim de março", informou a agência.