Reino Unido vê choque do petróleo como propulsor para Rússia financiar guerra na Ucrânia

O Ministério da Defesa do Reino Unido avalia que os preços mais elevados do petróleo diante do conflito no Irã darão à Rússia "certamente" um impulso de curto prazo e maior capacidade para o país financiar a guerra na Ucrânia.

Em atualização da área de inteligência do departamento britânico sobre a Ucrânia com data de hoje, o Ministério cita que "enquanto o conflito continuar, a receita do governo russo vai com certeza aumentar em resposta ao aumento global dos preços do petróleo e dos descontos reduzidos sobre o petróleo da Rússia".

Para o departamento britânico, existe apenas uma chance remota de o conflito no Irã ter impacto direto na habilidade de a Rússia conduzir a guerra na Ucrânia. "Desde 2024, é quase certo que a dependência da Rússia em relação aos sistemas aéreos não tripulados iranianos declinou, já que Moscou expandiu a sua própria capacidade de produzi-los".