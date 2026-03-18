Reino Unido tem surto 'sem precedentes' de meningite com 20 casos suspeitos

O número de casos de meningite investigados pelas autoridades britânicas subiu para 20, informou nesta quarta-feira (18) a Agência de Segurança da Saúde, um surto "sem precedentes", concentrado em uma universidade e que provocou duas mortes.

O surto em Kent, sudeste da Inglaterra, matou dois jovens: um estudante universitário de 21 anos e uma aluna do Ensino Médio de 18.

Até o momento, as medidas de saúde pública se concentram na Universidade de Kent, que tem quase 18.000 estudantes, alguns deles hospitalizados por meningite.

A meningite é uma infecção potencialmente fatal que afeta as membranas protetoras que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença é mais comum em crianças pequenas, adolescentes e adultos jovens.

"Até 17h00 do dia 17 de março, foram confirmados nove casos em laboratório e 11 notificações continuam sob investigação", o que eleva o total para 20, informou a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) em um comunicado.

O ministro da Saúde, Wes Streeting, disse na terça-feira ao Parlamento que a "situação, que evolui rapidamente", havia provocado 15 casos sob investigação.

A meningite pode se propagar pelo contato próximo, por exemplo com "beijos prolongados ou compartilhamento de cigarros eletrônicos e bebidas", explicou Streeting aos deputados.

O atual surto entre os estudantes está relacionado a uma boate na cidade de Canterbury.

Seis casos confirmados são de infecções meningocócicas do grupo B, informou a UKHSA. Esta cepa bacteriana é mais rara e letal do que a do tipo viral.

A agência informou que também estava investigando o caso de um bebê com infecção meningocócica do grupo B confirmada que, ao que parece, não estava relacionada ao surto.

Segundo as primeiras informações, a menina está internada em um hospital na cidade vizinha de Folkestone.