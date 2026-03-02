Reino Unido responde a ataque com drones contra uma de suas bases no Chipre

As forças do Reino Unido começaram a responder a um suposto ataque com drones contra sua base militar no Chipre, disse o Ministério da Defesa nesta segunda-feira (2, data local), sem reportar vítimas.

O ataque atingiu a base da Real Força Aérea britânica (RAF) Akrotiri à meia-noite (horário local), disse o ministério, que acrescentou que suas forças estavam enfrentando uma "situação em andamento".

"Nosso dispositivo de proteção na região está no nível mais alto", acrescentou, sem relatar vítimas.

A base de Akrotiri, território britânico desde a independência do Chipre em 1960, é a base militar mais importante do Reino Unido na região.

Londres recentemente mobilizou meios adicionais, incluindo sistemas de defesa antiaérea e antidrones, radares e aviões F-35.

O Reino Unido aceitou que os Estados Unidos utilizem bases militares britânicas para atacar instalações de mísseis iranianos, anunciou no domingo o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que descartou participar de ataques contra o Irã.

"Todos nos lembramos dos erros cometidos no Iraque e aprendemos a lição", sublinhou o chefe do governo britânico.

Mas "o Irã ataca interesses britânicos e coloca em grave perigo seus cidadãos" e seus aliados na região, acrescentou Starmer.

"A única forma de pôr fim à ameaça é destruir os mísseis em sua origem, nos depósitos de armazenamento ou nos lançadores utilizados para dispará-los."