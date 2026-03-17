Reino Unido, Finlândia e Holanda prometem cooperar para acelerar investimentos em defesa

O Reino Unido, a Finlândia e a Holanda fizeram uma declaração conjunta sobre o financiamento e aquisições conjuntas de defesa, à medida que as ameaças de "atores hostis", como a agressão russa na Ucrânia, causam instabilidade global e perturbam a ordem internacional baseada em regras, mostra comunicado publicado pelo governo britânico nesta terça-feira (17).

Diante do cenário, o texto menciona que os três países, juntamente com outros parceiros, estudam a possibilidade de criar um novo mecanismo até 2027 para financiamento, com o objetivo de agregar a demanda, impulsionar as aquisições conjuntas, acelerar o investimento em defesa e aumentar a disponibilidade de capacidades críticas, como munições, à medida que intensificam os compromissos compartilhados em defesa e segurança.