Reino Unido aceita que EUA use bases britânicas para atacar instalações de mísseis iranianas, diz Starmer

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou neste domingo (1º) que aceitou que os Estados Unidos utilizem bases do Reino Unido para lançar ataques "defensivos" destinados a destruir mísseis iranianos e lançadores de mísseis.

O líder trabalhista precisou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que seu país não participará de ataques ofensivos.

"O Irã está aplicando uma estratégia de terra arrasada, por isso apoiamos a autodefesa coletiva de nossos aliados e de nosso povo na região", indicou o primeiro-ministro.

Starmer acrescentou que a decisão de o Reino Unido não participar dos ataques contra o Irã foi deliberada, já que seu país acredita que "a melhor maneira de avançar para a região e para o mundo é uma solução negociada".

Em uma declaração conjunta anterior feita neste domingo, Alemanha, França e Reino Unido declararam-se dispostos a adotar medidas defensivas contra o Irã para defender seus interesses e os de seus aliados no Golfo.