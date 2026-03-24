Refinaria da Valero explode e pega fogo em Port Arthur, no Texas (EUA)

Uma refinaria da Valero em Port Arthur, no Texas (EUA), explodiu e pegou fogo na segunda-feira, 23. Ninguém ficou ferido, segundo as autoridades locais. Uma grande coluna de fumaça se formou no local, e habitantes da região foram orientados a permanecer em casa.

A refinaria tem cerca de 770 funcionários e pode processar cerca de 435 mil barris de petróleo por dia, de acordo com o site da Valero. A planta refina petróleo bruto pesado e ácido em gasolina, diesel e combustível de aviação.

A explosão ocorreu em meio a uma alta nos preços dos combustíveis impulsionada pela guerra no Oriente Médio, que fez as cotações do petróleo dispararem.

A Valero não se manifestou sobre o incidente. Fonte: Associated Press.