Reeves diz que ainda é muito cedo para avaliar impacto da guerra do Irã para Reino Unido

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, afirmou que ainda é muito cedo para avaliar o impacto da guerra do Irã para a economia do país, citando que o governo britânico está trabalhando arduamente para que haja um retrocesso na escalada do conflito.

"A melhor chance de haver um impacto mínimo econômico é reduzir a escalada do conflito e para que as embarcações voltem a passar pelo estreito de Ormuz", disse a ministra durante fala ao comitê do Tesouro nesta quarta-feira, 11.

Reeves citou ainda que não seria sábio especular sobre o impacto na economia, inflação e taxa de juros.