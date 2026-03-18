Rastreadores apontam que petroleiro russo envia petróleo para Cuba

Um petroleiro russo sancionado está transportando mais de 700 mil barris de petróleo para Cuba, apontaram nesta quarta-feira (18) rastreadores marítimos. A ilha comunista sofre com apagões, em meio ao bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos.

No último dia 8, o Anatoly Kolodkin foi carregado com 730 mil barris de óleo bruto no porto russo de Primorsk, e às 16h GMT de hoje encontrava-se no Atlântico oriental, rumo a Cuba, indicou a empresa de análises marítimas Kpler, segundo a qual o navio, da estatal russa Sovcomflot, deve descarregar no norte de Cuba, nos próximos dias.

Outro petroleiro, o Sea Horse, com bandeira de Hong Kong, recebeu na costa do Chipre cerca de 200 mil barris de diesel procedentes de outro navio, no fim de janeiro, segundo dados da Kpler.

O Sea Horse deixou o Mediterrâneo em 13 de fevereiro e, desde então, navegou rumo a oeste pelo Atlântico, reduzindo sua velocidade entre o fim de fevereiro e o começo de março, e seguindo uma rota errática, segundo o rastreador. Às 16h30 GMT de hoje, ele se encontrava a cerca de 1.500 km da costa cubana.

O Anatoly Kolodkin está sujeito às sanções contra a Rússia impostas por Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido.

Cuba não importa petróleo desde 9 de janeiro, quando o México entregou um carregamento após a queda do presidente venezuelano Nicolás Maduro, momento em que o governo mexicano foi pressionado pelos Estados Unidos a encerrar esse tipo de envio.