Quem vai levar o Oscar de Melhor Filme? Confira os dez indicados

O Oscar chegou, e dez produções competem para levar o prêmio de maior prestígio em Hollywood.

Especialistas afirmam que "Pecadores" e "Uma Batalha Após a Outra" lideram a disputa, mas outros filmes como "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" ou "O Agente Secreto" podem surpreender?

Confira a seguir os dez indicados a Melhor Filme na 98ª edição dos prêmios da Academia, que serão entregues neste domingo (15):

- "O Agente Secreto" -

"O Agente Secreto" se destaca como forte concorrente na categoria internacional, uma conquista que daria ao Brasil seu segundo Oscar consecutivo.

Sua indicação na disputada categoria de Melhor Filme já é sentida como uma vitória para o cinema brasileiro.

O drama de idas e vindas, que mostra as tensões em um Brasil dominado pela ditadura militar na década de 1970, surfou uma onda de popularidade durante sua campanha para o Oscar, mas os prognósticos não o situam no quadro de finalistas para a principal estatueta da noite.

- "Bugonia" -

Último filme do diretor Yorgos Lanthimos, "Bugonia" mergulha no mundo dos seguidores da teoria da conspiração.

Teddy (Jesse Plemons), está convencido de que uma executiva do setor farmacêutico (Emma Stone), é uma extraterrestre malvada e a sequestra para salvar o planeta.

Lanthimos prende a atenção do espectador com reviravoltas dramáticas e momentos engraçados, mas seu desempenho no domingo não deve surpreender.

- "F1" -

A Academia tende a indicar algum 'blockbuster' para recompensar as produções que contratam os melhores técnicos por trás da magia do cinema.

Este ano, foi a vez de "F1", que arrecadou 630 milhões de dólares (R$ 3,3 bilhões, na cotação atual), dirigido por Joseph Kosinski (o mesmo de "Top Gun: Maverick").

Protagonizado por Brad Pitt no papel de um piloto veterano, o filme é abundante em tecnologia de ponta e adereços da Fórmula 1.

Sua indicação surpreendeu, mas não deve chegar ao primeiro lugar do pódio.

- "Frankenstein" -

Os eleitores da Academia amam o diretor mexicano Guillermo del Toro, que já ganhou estatuetas por "A Forma da Água" e "Pinóquio".

Por isso, não foi surpresa a indicação de "Frankenstein", seu projeto do coração, apesar das resenhas mornas que recebeu ao estrear no Festival de Veneza, no ano passado.

Embora não pareça próximo do maior prêmio da noite, seu figurino impressionante, seus sets e sua maquiagem lideram as apostas para vencer nas categorias técnicas.

- "Hamnet: A vida Antes de Hamlet"

O candidato que surpreendeu este ano foi "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet".

Baseado em um romance sobre a vida de William Shakespeare e sua esposa, Agnes, durante os anos da Peste Negra, "Hamnet" cumpre com os requisitos para um forte candidato ao Oscar: uma filmagem suntuosa, emocionalmente intensa, sob a batuta de uma diretora já premiada com o Oscar (Chloé Zhao, de "Nomadland").

O filme venceu o festival de Toronto, mas décadas depois de "Shakespeare Apaixonado" levar o Oscar, esta edição parece pouco inclinada ao dramaturgo.

- "Marty Supreme" -

História de um campeão de pingue-pongue baseada em fatos reais, "Marty Supreme" se destaca graças à interpretação de Timotheé Chalamet, que dá vida ao seu protagonista arrogante.

Suas poucas chances de levar o Oscar refletem isso.

Chalamet está entre os favoritos para o Oscar de Melhor Ator, apesar de de ter perdido impulso na reta final da premiação.

- "Uma Batalha Após a Outra" -

Parte thriller, parte humor, o filme de Paul Thomas Anderson, que acompanha um ex-revolucionário em sua busca desesperada para resgatar sua filha, arrasou na temporada.

Protagonizado por Leonardo DiCaprio, foi ganhador como filme do ano pelo sindicato dos produtores e diretores de Hollywood, assim como pelos críticos e no BAFTA.

Abrindo uma janela para os temas que mobilizam o debate nos Estados Unidos e um elenco estrelado que inclui Sean Penn e Benicio Del Toro, é claramente um dos favoritos.

- "Valor Sentimental" -

O diretor dinamarquês-norueguês Joachim Trier entrou no radar da Academia com seu drama romântico "A Pior Pessoa do Mundo" (2021).

E voltou com a mesma atriz, Renate Reinsve, além de adicionar uma dose de glamour hollywoodiano com Elle Fanning, cativando os eleitores que lhe deram sua primeira indicação ao Melhor Filme.

Drama familiar filmado na casa de Trier, "Valor Sentimental" é um forte concorrente na categoria de Melhor Filme Internacional, mas não na principal da noite.

- "Pecadores" -

Com sua mistura de horror e mística, "Pecadores" cresceu na disputa pelo Oscar, à qual chega com um número recorde de 16 indicações e grandes chances de ser coroado como Melhor Filme da noite.

O longa, que usa vampiros sedentos como metáfora da exploração da cultura negra, sob a direção de Ryan Coogler, conquistou a crítica e o público, arrecadando 370 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhão) nas bilheterias.

O entusiasmo que gerou alimentou as chances de vitória em outras categorias, como de Melhor Ator para seu protagonista, Michael B. Jordan.

É pouco comum ver um filme de terror tão bem colocado no Oscar, mas "Pecadores" desafiou os rótulos com sua mistura de gêneros, suas atuações e sua abordagem singular.

- "Sonhos de Trem" -

Um olhar fascinante sobre as transformações que o noroeste dos Estados Unidos viveu na primeira metade do século XX através da vida e das emoções de um homem da época, "Sonhos de Trem" conquistou os eleitores da Academia.

O filme independente, com fotografia premiada (sob a direção do brasileiro Adolpho Veloso), foi eleito pela Netflix no Festival de Sundance de 2025 e fez uma campanha que lhe rendeu o prêmio máximo dos Prêmios Spirit, que contemplam o cinema independente.

Para este filme de baixo orçamento, ter sido indicado ao Oscar já foi uma vitória.